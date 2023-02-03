العالم اليوم - رئيس وزراء باكستان: نعيش وقتا عصيبا بسبب صندوق النقد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 02:22 مساءً - قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الجمعة، إن صندوق النقد الدولي يسبب وقتا عصيبا لبلاده فيما يتعلق باستئناف تمويل معلق، ضمن خطة إنقاذ بقيمة 6.5 مليار دولار، في وقت يواجه فيه اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا وضعا "لا يمكن تصوره"، حسب تعبيره.

وأدلى شريف بهذه التصريحات في اجتماع لقادة مدنيين وعسكريين في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد ترأسه، لدراسة الرد حادث تفجير، الاثنين، أودى بحياة أكثر من 100 شخص.

وقال رئيس الوزراء: "وضعنا الاقتصادي لا يمكن تصوره. كما تعلمون، فإن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في باكستان، وهذا يمنحنا وقتا عصيبا".

وأضاف شريف: "تعلمون جميعا أن الموارد تنفد" مضيفا أن باكستان في الوقت الحالي تواجه أزمة اقتصادية.

وتزور بعثة الصندوق باكستان لمناقشة تدابير ضبط الأوضاع المالية التي تحتاجها المؤسسة من البلاد لإصدار المراجعة التاسعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، والذي يهدف إلى مساعدة البلدان التي تواجه أزمات في ميزان المدفوعات.

وكانت باكستان قد حصلت على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق النقد.

ويزور وفد من المؤسسة باكستان لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نوفمبر من أجل 2.5 مليار دولار لم يتم صرفها بعد.

وسجل معدل التضخم في باكستان أعلى مستوى له منذ 48 عاما، بحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الرسمي بالبلاد.

وبلغ التضخم من عام لآخر في يناير 27.55 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ مايو 1975، فيما علقت آلاف حاويات الشحن في ميناء كراتشي.

وويعاني الاقتصاد الباكستاني من وضع صعب بسبب أزمة في ميزان المدفوعات، فيما يحاول إيجاد حل للديون الخارجية الكبيرة.

وقبل أيام من زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، أعلنت وزارة المالية الباكستانية، الأحد، رفع أسعار البنزين والديزل 35 روبية (0.1400 دولار) للتر، بعدما هوت قيمة عملة البلاد قبل أيام إثر إلغاء الحدود القصوى للأسعار.

وخسرت الروبية الباكستانية الأسبوع الماضي ما يقرب من 12 بالمئة من قيمتها بعد إلغاء حدود الأسعار التي كانت تفرضها الحكومة ويعارضها الصندوق.