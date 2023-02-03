العالم اليوم - "&e" الإماراتية تزيد حصتها في فودافون العالمية إلى 13 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 02:22 مساءً - رفعت مجموعة الإمارات للاتصالات "&e" حصتها في مجموعة فودافون العالمية، إلى 13 بالمئة، بما يمثل 3.5377 مليار سهم، بحسب بيان من الشركة لبورصة أبوظبي، الجمعة.

وكانت المجموعة أعلنت في يناير الماضي عن زيادة حصتها في فودافون إلى 12 بالمئة، بعد أن كانت أعلنت في مايو الماضي، أن وحدتها التابعة "أطلس هولدنغ" اشترت 9.8 بالمئة من أسهم فودافون بقيمة 4.4 مليار دولار، قبل أن تزيدها إلى 11 بالمئة في ديسمبر.

وفي بيان سابق من الشركة قالت إن الهدف من هذا الاستثمار هو الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في قطاع الاتصالات وتعظيم العائد على استثماراتها مع احتمالية الاستفادة من الفرص التجارية المحتملة مع الشركة العالمية.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولي الشركة، فإن مجموعة الإمارات للاتصالات تعتبر حاليا أكبر مساهم في مجموعة فودافون العالمية.

وكانت مجموعة اتصالات أعلنت عن علامتها التجارية الجديدة e&، في 23 فبراير 2022 ضمن استراتيجيتها إلى تسريع النمو والتحول إلى شركة تكنولوجية متكاملة.

وبلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة في نهاية العام الماضي نحو 162 مليون مشترك، منهم أكثر من 13 مليون في الإمارات.