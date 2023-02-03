العالم اليوم - التبادل التجاري الإماراتي الصيني يسجل مستوى قياسيا في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 02:22 مساءً - ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والصين إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي، ليزداد بنسبة 37.4 بالمئة على أساس سنوي في 2022.

وذكر تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات، في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن التبادل التجاري بين الدولتين قد سجل رقمًا قياسيا عند 99.2 مليار دولار.

وذكر ييمينغ أن واردات الصين من الإمارات قد نمت بنسبة 58.9 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 45.4 مليار دولار، كما زادت الصادرات الصينية إلى الإمارات العربية بنسبة 23.3 بالمئة، لتسجل 53.8 مليار دولار.

وفي نوفمبر الماضي، قال السفير الصيني إن العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات شهدت نمواً وتطوراً كبيراً مؤخراً، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأضاف أن عدد المواطنين الصينيين المقيمين في دولة الإمارات يقارب 400 ألف، ويعني ذلك أن الجالية الصينية في الدولة قد تضاعف عددها منذ عام 2019 عندما كان عددها 200 ألف، وتعمل في الدولة نحو 6 آلاف شركة صينية.

أوضح السفير الصيني أن بلاده مستعدة لزيادة الاستثمارات المشتركة في دولة الإمارات، مؤكدا أن التعاون في جهود مكافحة التغير المناخي أصبح من الركائز الأساسية المتينة لعلاقات التعاون بين البلدين الصديقتين.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الأطراف "COP28" في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.