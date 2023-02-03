رئيس المجلس الأوروبى: سندعم ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال، من العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، إنهم سيدعمون ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ومن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبى يعمل حاليًا على بناء مستقبل لأوكرانيا داخل كتلته، بجانب مواصلة الجهود للحفاظ على الشعب الأوكرانى ودعمه فى صد الهجمات الروسية. وقالت فون دير لاين - خلال مؤتمر صحفى عقدته مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى كييف: "هذه هى المرة الرابعة لى فى زيارة أوكرانيا. وهذه المرة، لم أحضر لوحدى، ولكن جئت مع هيئة المفوضين الأوروبيين". وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: "يمكننا الآن العمل ليس فقط على الحفاظ على الشعب الأوكرانى الآن ولكن أيضًا كيفية بناء مستقبل لأوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى".

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