رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل حاليا على بناء مستقبل لأوكرانيا فى الاتحاد

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبى يعمل حاليا على بناء مستقبل لأوكرانيا داخل كتلته، بجانب مواصلة الجهود للحفاظ على الشعب الأوكرانى ودعمه فى صد الهجمات الروسية.





وقالت فون دير لاين - فى مؤتمر صحفى عقدته مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى كييف ونشرته عبر موقعها الرسمى-: "هذه هى المرة الرابعة لى فى زيارة أوكرانيا. وهذه المرة، لم أحضر لوحدى ولكن جئت مع هيئة المفوضين الأوروبيين. يمكننا الآن العمل ليس فقط على الحفاظ على الشعب الأوكرانى الآن ولكن أيضًا كيفية بناء مستقبل لأوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى".

وأضافت:" لقد مر عام تقريبًا منذ أن بدأت العمليات العسكرية الروسية. ظلت أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا منذ اليوم الأول.. لأننا نعلم أن مستقبل قارتنا يُكتب هنا. الحرية فى أوروبا باتت على المحك. يحاول بوتين إنكار وجود أوكرانيا، لكن ما يخاطر به هو مستقبل روسيا. إن وجودنا فى كييف اليوم يعطى إشارة واضحة للغاية: إن الاتحاد الأوروبى بأكمله يقف مع أوكرانيا. سوف ندافع عن أوكرانيا وعن الحقوق الأساسية واحترام القانون الدولى".

وأكدت فون دير لاين أهمية ضمان الأمن الاقتصادى لأوكرانيا، وقالت:" لقد قطعنا وعدًا العام الماضى، وهو ضمان تدفق الدعم المالى المستقر لكييف. وقد أوفينا بهذا الوعد. وقبل أسبوعين، قمنا بتسليم الدفعة الأولى من مساعداتنا المالية البالغة 18 مليار يورو لعام 2023. وبشكل عام، يصل الدعم الاقتصادى والإنسانى والعسكرى من الاتحاد الأوروبى لأوكرانيا الآن إلى ما يقرب من 50 مليار يورو. ومن المهم بالنسبة لنا توفير الأمن الاقتصادى لأصدقائنا فى أوكرانيا. نحن نساعد أيضًا فى ضمان أمن الطاقة".

وتابعت:" أن روسيا تحاول إخضاع الشعب الأوكرانى لشتاء قاسٍ مع القليل من الحرارة والكهرباء والماء. لكننا نعمل معًا بلا كلل لاستعادة البنية التحتية الحيوية للطاقة. وبدأ العمل بالفعل من منازل الأوكرانيين؛ حيث أصبحت مصابيح ليد متاحة للمواطنين الأوكرانيين فى مكتب البريد بعد أن وصلت الدُفعات الأولى من 30 مليون مصابيح ليد كنا وعدنا بها، كما أصبحنا قادرون على توفير 35 مليون مصباح ليد، ونقوم بتسليم هذه المعدات للتأكد من استمرار تدفق الكهرباء".

وأعلنت فون دير لاين عن تعهد الاتحاد الأوروبى بتقديم 2400 مولّد إضافى، بخلاف 3000 مولّد تم تسليمهم بالفعل منذ بداية الأزمة.. وقالت: سنوفر أيضا أكثر من 150 مليون يورو لشراء معدات الطاقة الحيوية لأوكرانيا.

وأضافت "وبالفعل، فإن إعادة الإعمار هو الموضوع الشامل الأكبر.. نحن فى هذه المعركة معا وسنعيد بناء هذا البلد الجميل معا، وهنا اسمحوا لى أن أركز بإيجاز على حقيقة أن إعادة الإعمار تبدأ الآن بالتعافى السريع، لذلك نعمل الآن معا على توفير مليار يورو لبدء التعافى السريع.. يمكننا أن نبدأ على الفور بهذا التعافى السريع وبهذه المليار يورو، ولكن بالطبع سنضيف المزيد إلى ذلك".

وقالت إن الموضوع الرئيسى والشامل هو إعادة الإعمار، وهنا يتحرك العالم.. إن منصة تنسيق المانحين لمجموعة السبعة موجودة الآن.. ستساعد المنصة فى تنسيق المساعدة الدولية وستدعم أجندة الإصلاح الخاصة بأوكرانيا، حتى يتم جمع الجهود الآن لإنجاح الانتعاش الاقتصادى وإعادة الإعمار.