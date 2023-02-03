لاتفيا: أوروبا لن تنعم بالسلام

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء لاتفيا، أرتورز كريجانيس كارينش، اليوم الجمعة، إن موسكو لم تظهر أى استعداد للحد من الصراع، مشددًا على أن أوروبا لن تنعم بالسلام فى ظل الصراع بأوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأضاف رئيس وزراء لاتفيا، أن دول البلطيق الثلاث متفقة على التعاون الأمنى فيما بينها، مؤكدًا على ضرورة العمل مع حلف الناتو لتعزيز أمن دول البلطيق. ودعا رئيس وزراء لاتفيا، إلى دعم الشعب الأوكرانى على المستوى الإنسانى.

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