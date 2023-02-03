أمريكا تجدد دعمها لتعزيز أمن العراق.. وحل الدولتين فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - جددت الولايات المتحدة دعمها لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وكذلك دعمها لأمن العراق واستقراره، والتوصل لحل سياسى عادل فى سوريا، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254.





جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن وجلالة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية، حيث ناقشا مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الأهمية الحاسمة للعلاقة الاستراتيجية الثنائية.

وشدد بلينكن على أهمية الشراكة الوثيقة مع الأردن وأثنى على الملك عبد الله الثانى لقيادته الإقليمية.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة والتوترات الإسرائيلية الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن يتخذ الطرفان خطوات فورية لتهدئة التوتر واستعادة الهدوء.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكى عن تقديره للدور الخاص للمملكة الأردنية فى القدس، وأشاد بالتزام الملك الأردنى بالتحديث الاقتصادى وإصلاحات القطاع العام الحيوية.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن على أساس مذكرة التفاهم الأمريكية الأردنية البالغة قيمتها 10.15 مليار دولار الموقعة سبتمبر 2022 ومدتها سبع سنوات.