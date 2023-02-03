الكرملين: الحظر الأوروبى لمنتجات النفط الروسية سيخل بأسواق الطاقة

جدة - نرمين السيد - وكان السكرتير الصحفى للرئيس الروسى دميترى بيسكوف، قد أكد أمس الخميس، أن روسيا ستستخدم إمكاناتها وقدراتها على أكمل وجه، للرد على قيام الغرب بتسليح أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "روسيا تمتلك الإمكانات، ومع ظهور أسلحة جديدة يقدمها الغرب الجماعى، ستستخدم روسيا إمكاناتها على أكمل وجه من أجل الرد فى العملية العسكرية الخاصة".