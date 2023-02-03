العالم اليوم - الدولار يرتفع مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 01:24 مساءً - ارتفع الدولار بشكل طفيف الجمعة ليحافظ على بعض الزخم بعد أن قفز في الجلسة السابقة عقب سلسلة قرارات من بنوك مركزية في أوروبا.

كان التداول ضعيفا نسبيا مع ترقب الأسواق لصدور أحدث بيانات أميركية عن الوظائف في وقت لاحق من اليوم والتي قد تغير سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع الدولار مقابل اليورو، مع انخفاض العملة الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.09 دولار في بداية التعاملات الأوروبية. لكن اليورو ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.953 دولار والذي سجله في سبتمبر.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.5 و4.75 بالمئة.

وساعد التباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة وتصريحات من البنك المركزي على تراجع الدولار إذ تحدو المستثمرين آمال في انتهاء دورة التشديد النقدي قريبا.

لكنه ارتفع بحدة أمس الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة. إلا أنه ألمح إلى إمكانية انتهاء التشديد النقدي بعد زيادة أخرى في مارس، مما تسبب في تراجع اليورو.

وقال ألفين تان المحلل لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن تقارير الأرباح الضعيفة نسبيا من عمالقة التكنولوجيا، أمازون وأبل وألفابت، دفعت المستثمرين إلى تجنب المخاطرة في الأسواق مما قد يدعم الدولار اليوم الجمعة.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 101.89.

وارتفع الين الياباني قليلا مقابل العملة الأميركية عند 128.66.

وتترقب الأسواق الجمعة صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.22 دولار، بعد انخفاضه 1.2 بالمئة أمس الخميس عندما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكنه شدد على أن التضخم يظهر مؤشرات على التراجع.

وهبط الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة عند 0.705 دولار. في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأميركي 0.35 بالمئة مقابل نظيره الكندي عند 1.336 دولار كندي.