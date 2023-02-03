العالم اليوم - روسيا تنفي تقارير "الخطة السرية" بشأن أوكرانيا.. "زائفة"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 12:22 مساءً - نفى الكرملين، الجمعة، تقارير تفيد بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز عرض على موسكو اتفاق سلام سريا يتضمن التنازل عن أراض أوكرانية لروسيا ووصفها بأنها "زائفة".

كما نفت واشنطن التقرير الذي أوردته صحيفة نويه تسوريشرتسايتونغ السويسرية. وجاء في التقرير أن بيرنز سافر سرا إلى موسكو الشهر الماضي لطرح الخطة. وردا على سؤال عما إذا كان بيرنز قد سافر إلى موسكو أو طرح خطة تتضمن تنازل أوكرانيا عن 20 بالمئة من أراضيها، قال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف للصحفيين: "هذا التقرير زائف برمته". زيارة وليام بيرنز لكييف الشهر الماضي، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي ومصادر أخرى مطلعة قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية سافر سرا إلى كييف مطلع الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ذكر تقرير الصحيفة أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة.

أضاف المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "سافر المدير بيرنز إلى كييف، حيث التقى بنظراء في المخابرات الأوكرانية وكذلك الرئيس زيلينسكي وشدد على دعمنا المستمر لأوكرانيا ودفاعها في مواجهة العدوان الروسي".

أحجم المسؤول عن الكشف عن موعد الزيارة، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، التي كانت أول من أورد النبأ، أن الزيارة حدثت في مطلع الأسبوع.

أضاف تقرير الصحيفة أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة، وذكرت أنه أقر أيضا بأنه في مرحلة ما سيصبح الحصول على المساعدة الأميركية أصعب.

ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن زيلينسكي وكبار مسؤولي المخابرات الأوكرانية بحثوا خلال اللقاء إلى أي مدى يمكن أن تتوقع كييف استمرار المساعدات الغربية والأميركية بعد فوز الجمهوريين بأغلبية بسيطة في مجلس النواب الأميركي في انتخابات التجديد النصفي.

أشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي ومساعديه خرجوا من الاجتماع بانطباع أن دعم واشنطن لكييف لا يزال قويا. توقعات الاستخبارات الأميركية الخميس، كشف مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية عن توقعاته بشأن مسار الحرب الدائرة في أوكرانيا.

قال بيرنز في فعالية للسياسة الخارجية بجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، إن وكالة المخابرات تقدر أن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة" بالنسبة لأوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية.

جاء تصريح المسؤول الأميركي بعد ساعات من اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بحشد قواتها المسلحة "للانتقام" من أوكرانيا وأوروبا، التي تدعم كييف في مواجهة الاجتياح الروسي.

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