العالم اليوم - الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر العاشر على التوالي

انتم الان تتابعون خبر الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر العاشر على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 12:22 مساءً - انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) في يناير للشهر العاشر على التوالي ليسجل الآن انخفاضا بنحو 18 بالمئة عن أعلى مستوى سجله في مارس الماضي بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، سجل 131.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.2 نقطة لشهر ديسمبر. وتعد هذه أقل قراءة منذ سبتمبر 2021.

وتم تعديل رقم ديسمبر بالخفض عن التقدير السابق البالغ 132.4 نقطة.

وقالت الفاو إن انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر ساعد على تراجع المؤشر، بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم مستقرة إلى حد كبير.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب اليوم الجمعة، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق قدره 2.756 مليار طن.