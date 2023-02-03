العالم اليوم - ضعف نتائج شركات التكنولوجيا الأميركية يهبط بأسهم أوروبا

انتم الان تتابعون خبر ضعف نتائج شركات التكنولوجيا الأميركية يهبط بأسهم أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 12:22 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متأثرة بخسائر في أسهم شركات التكنولوجيا بعد أرباح مخيبة للآمال لنظيراتها الأميركية الكبرى خلال الليل، أثارت من جديد المخاوف بشأن الطلب الاقتصادي العالمي وتأثير ارتفاع معدلات الفائدة.

وانخفضت أسهم عمالقة التكنولوجيا الأميركية "أمازون" و"أبل" و"ألفابت"، بين خمسة وستة بالمئة، متأثرة بأرباح مخيبة للآمال.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش.

ومع هذا، يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية، بفضل الارتفاع القوي أمس الخميس، إذ فشلت رسالة البنك المركزي الأوروبي التي تمسكت بسياسة التشديد النقدي في إحباط آمال المستثمرين في قرب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة عالميا.

وهبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.6 بالمئة، وقاد التراجع انخفاض 2 بالمئة تقريبا في سهم شركة إنفنيون، وهي من موردي "أبل"، بينما تراجع قطاع العقارات 1.5 بالمئة.

وهوى سهم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي 4.7 بالمئة بعد توقعات بنمو متوسط في أرباح 2023.

فيما قفز سهم شركة توم توم الهولندية للملاحة والخرائط الرقمية 9.4 بالمئة بعد رفع التوقعات لعام 2023 في أعقاب إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الرابع.