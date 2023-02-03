أمريكا تجدد دعمها لانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الالكترونى، اليوم الجمعة خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ووزير الدولة للشؤون الخارجية السويدية يان كنوتسون، فى واشنطن العاصمة.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، الدعم المستمر والمستدام لأوكرانيا ومعالجة التحديات التى تفرضها الصين والتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى خلال رئاسة السويد لمجلس الاتحاد الأوروبى.

وأكد الطرفان مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية الوثيقة فى مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.