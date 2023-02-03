أمريكا وإستونيا تؤكدان أهمية استمرار دعم أوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الالكترونى، اليوم الجمعة خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان والأمين العام لوزارة الخارجية الإستونية جوناتان فسيفيوف فى واشنطن العاصمة.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، سبل التعاون الأمنى وأمن الطاقة.

وكانت الولايات المتحدة وإستونيا قد بحثتا الجمعة الماضية الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدفاعى والمصالح والأولويات المشتركة، بما فى ذلك موقف الردع والدفاع لحلف الناتو فى منطقة البلطيق خلال لقاء وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية كولين كال والسكرتير الدائم لوزارة الدفاع الإستونية كوستى سالم فى مقر البنتاجون.

وشكر كال نظيره الإستونى على المساعدة العسكرية الكبيرة التى قدمتها إستونيا لأوكرانيا، ولا سيما حزمة المساعدات الأخيرة التى تشمل مدافع الهاوتزر والذخيرة والأسلحة المضادة للدبابات.