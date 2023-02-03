وزير خارجية اليابان يتلقى دعوة لزيارة الصين‎‎

جدة - نرمين السيد - وقال هاياشى - فى مؤتمر صحفى عقده بطوكيو ونقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - "إن طوكيو ستواصل التنسيق مع بكين فى موعد ما سيكون أول زيارة يقوم بها وزير خارجية يابانى للصين منذ ديسمبر 2019".

وبحسب كيودو، جاءت الدعوة عندما أجرى هاياشى وتشين، الذى أصبح وزيرا للخارجية فى أواخر ديسمبر الماضى، محادثات هاتفية استمرت 50 دقيقة، كانت الأولى بينهما ككبار دبلوماسيى بلديهما، مساء أمس الخميس.

كما تم الاتفاق من حيث المبدأ على إجراء هاياشى للرحلة من قبل رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، والرئيس الصينى شى جين بينج عندما التقيا فى بانكوك فى نوفمبر الماضى، كجزء من جهودهما لتحسين العلاقات الثنائية المتوترة فى كثير من الأحيان بسبب قضايا ثنائية مثل جزر سينكاكو التى تسيطر عليها اليابان وتدعى الصين أنها جزء من أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية - فى بيان لها - "إن وزيرى خارجية البلدين تعهدا بالعمل معا من أجل تحقيق علاقات بناءة ومستقرة بين البلدين".

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو - فى مؤتمر صحفى منفصل - أن هاياشى وتشين "حققا بداية جيدة" لتسهيل الاتصال الوثيق على جميع المستويات بين البلدين.