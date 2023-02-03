العالم اليوم - التضخم في تركيا يتراجع لثالث شهر على التوالي بأقل من المتوقع

انتم الان تتابعون خبر التضخم في تركيا يتراجع لثالث شهر على التوالي بأقل من المتوقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 11:18 صباحاً - انخفض التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي إلى 57.68 بالمئة في شهر يناير، لكنه لا يزال أعلى من التوقعات.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 6.65 بالمئة على أساس شهري، وهو تقريبا ضعف النسبة التي جاءت في توقعات استطلاع أجرته رويترز عند 3.8 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 53.5 بالمئة.

ويعزى الارتفاع الشهري الحاد إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار في العام الجديد، بما في ذلك وسائل النقل العام ومنتجات التبغ، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي مطلع شهر يناير الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في تركيا قد تباطأ بشكل حاد إلى 64.27 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر 2022، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة بدأت في سبتمبر 2021 وتسببت في انهيار العملة في أواخر ذلك العام.

ورغم ارتفاع الأسعار، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى تسعة في المئة من 19 بالمئة منذ عام 2021، بهدف تقليص العجز المزمن في حساب المعاملات الجاري من خلال تعزيز الاستثمار بقروض أرخص.

وينتهج المركزي التركي، تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، سياسة خفض معدلات الفائدة في ظلّ ارتفاع الأسعار.

وعادة ما تفعل معظم البنوك المركزية الكبرى حول العالم عكس ذلك، بهدف عدم تشجيع المستهلك على الإنفاق وبالتالي الحد من زيادة الأسعار.