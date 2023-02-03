بايدن يؤكد التزام واشنطن تجاه العراق وباتفاق الإطار الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - وأشار بايدن، خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، بمشارك العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، خلال وجوده فى البيت الأبيض، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى أنه ناقش مع القادة الخطط الاقتصادية لخدمة الشعب العراقى واستعداد واشنطن لتأييدها، مشددًا على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق والتشاور معه بشأن التطورات الإقليمية، ومشيدًا جهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله.
ورحب بايدن بالزيارة التى يرتقب أن يقوم بها وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، على رأس وفد الأسبوع المقبل إلى واشنطن لمواصلة مناقشة هذه البرامج.
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