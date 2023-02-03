الخارجية الصينية: لا ننتهك سيادة الدول الأخرى أو مجالها الجوى

جدة - نرمين السيد - وعقدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية مؤتمرا صحفيًا، اليوم، تنفى فيه ما يتردد حول تجسس الصين على أمريكا وكندا، قائلة: "لا ننوى انتهاك سيادة الدول الأخرى أو مجالها الجوى".
وأشارت المتحدثة الصينية إلى أن بلادها تتحقق بشأن ما أعلنته واشنطن عن رصد منطاد تجسس يشتبه بأنه صينى، فوق أراضيها، داعية الأطراف إلى التعامل بشكل هادئ ومتأنٍ فى هذا الشأن.
كذلك، قالت السلطات الحكومية فى كندا، اليوم الجمعة، إنها "تراقب حادثًا ثانيًا محتملًا لمنطاد تجسس صينى"، وقالت وزارة الدفاع الكندية فى بيان: "الكنديون فى أمان وتتخذ كندا التدابير لضمان أمن مجالها الجوى بما يشمل تتبع حادث ثان محتمل".
وأضاف البيان: "وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع شركائها الأمريكيين وتواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية كندا من تهديدات تجسس أجنبى".
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