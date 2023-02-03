الصين تستأنف السفر مع هونج كونج وماكاو خلال فبراير الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب شئون هونج كونج وماكاو، اليوم الجمعة، أنه سيتم استئناف السفر على الحدود بين الصين وهونج كونج وماكاو بشكل كامل اعتبارا من يوم السادس من شهر فبراير الجارى مع إلغاء نظام الحصص الحالى وإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.





وأضاف المكتب - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه سيتم استئناف الجولات الجماعية بين الصين والمنطقتين الإداريتين الخاصتين التابعتين لها، كما سيعود عدد نقاط التفتيش الجمركية المفتوحة إلى مستويات ما قبل الوباء. وكانت الصين قد أعادت فتح حدودها أمام العالم فى الثامن من شهر يناير الماضى مع الإبقاء على نظام الحصص وإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس للمسافرين بين الصين وهونج كونج.

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