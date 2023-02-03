كندا: نراقب حادثا ثانيا محتملا لمنطاد تجسس صينى

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت، أمس الخميس، أنها تتعقب منطاد تجسس صينيًا يحلق عاليًا فوق الولايات المتحدة.
ووفقًا لما صرح به مسؤول دفاعى كبير، فقد تباحث وزير الدفاع لويد أوستن، وكبار المسؤولين العسكريين فى مسألة إسقاط المنطاد، بناء على طلب الرئيس الأمريكى جو بايدن، لكنهم قرروا فى نهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر.
وقال مسؤول فى البنتاجون إن منطاد التجسس الصينى "عبر كندا ووصل إلى أجواء ولاية موتانا".
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