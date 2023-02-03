جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الجمعة أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 4 ضربات على مناطق تمركز القوات الروسية ودمرت طائرة روسية بدون طيار من طراز "Merlin" فى آخر 24 ساعة.





وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أن وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية قصفت 3 مناطق تمركزت فيها القوة البشرية للجيش الروسى وموقع قيادة. وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت على مدار أمس 4 ضربات صاروخية، بما فى ذلك ضربتين على البنية التحتية المدنية فى مدينة كراماتورسك ومنطقة دونيتسك، فضلا عن 5 غارات جوية ونفذت أكثر من 70 هجوما على أهداف مدنية فى منطقتى خيرسون وميكولايف باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة. وتسببت الضربات المعادية فى مقتل وإصابة مدنيين. وحذرت هيئة الأركان العامة من استمرار الضربات الجوية والهجمات الصاروخية الروسية على كامل أراضى أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: شن 4 ضربات على مناطق تمركز جنود روس وتدمير طائرة بدون طيار‎‎ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.