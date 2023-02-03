سفير روسيا بإفريقيا الوسطى: ندعم الجيش المحلى وانسحاب فرنسا غير مؤثر

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الروسى فى جمهورية إفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، أن موسكو تدعم الجيش المحلى بمدربيها، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن انسحاب الجيش الفرنسى منها لم يؤثر على الوضع فى البلاد.





وذكر بيكانتوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن إنهاء الوجود العسكرى الفرنسى فى جمهورية إفريقيا الوسطى لم يؤثر بأى شكل من الأشكال على الوضع الأمنى. وأوضح السفير الروسى أن الجيش الحكومى لجمهورية إفريقيا الوسطى بدعم من المدربين الروس ينفذ بنجاح عمليات لمنع تسلل مسلحى الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى البلاد من الخارج، للاستيلاء على المناطق السكنية والاعتداء على الهيئات الحكومية والعسكريين ورجال الشرطة.

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