موسكو: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ174 صاروخا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أفادت سلطات مدينة دونيتسك بأن القوات الأوكرانية قصفت المدنيين بـ 174 صاروخا وقذيفة مدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وإلحاق أضرار فى مبنيين سكنيين.





وأشار حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إلى تمكن الجيش الروسى من صد هجوم صاروخى أوكرانى على ستارودوبسكى فى مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا، حيث تمكنت أنظمة الدفاعات الجوية من إسقاط أربعة صواريخ.

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