بايدن: الأردن قوة كبيرة لـ تحقيق الاستقرار فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وكتب بايدن فى تغريدة عبر موقع تويتر: "جلست اليوم مع جلالة الملك عبد الله الثانى وصاحب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبد الله ولى العهد".

وأضاف: "لا يمكن المبالغة فى الدور الذى يلعبه الأردن كقوة لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط"، معربا عن تطلعه إلى البناء على الصداقة الدائمة بين البلدين لسنوات قادمة.

وفى السياق نفسه، أعربت الولايات المتحدة ومملكة الأردن عن قلقهما إزاء أعمال العنف والتوترات الأخيرة فى القدس والضفة الغربية.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الإلكترونى، خلال لقاء كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى وجلالة الملك عبد الله الثانى فى البيت الأبيض.

من جانبها، جددت هاريس التأكيد على متانة الشراكة الثنائية والتزام الولايات المتحدة بأمن الأردن وازدهاره الاقتصادي

كما أشادت بدور الأردن الحاسم باعتباره الوصى على الأماكن الإسلامية المقدسة فى القدس وكقوة للاستقرار.

وشددت نائبة الرئيس الأمريكى، خلال الاجتماع، على دعم الولايات المتحدة للأمن والازدهار والتكامل الإقليمى، مؤكدة أن الخطوات اللازمة لتهدئة التوترات وخلق فرص اقتصادية مجدية فى جميع أنحاء الشرق الأوسط ستكون ضرورية لتحقيق هذه الأهداف.

وناقشت هاريس والملك عبد الله الثانى جهود البلدين فى معالجة أزمة المناخ العالمية وقضايا المياه ذات الصلة، بالإضافة إلى أهمية النمو والتنمية المستدامين، الأمر الذى يتطلب إصلاحًا اقتصاديًا مستمرًا، بالإضافة إلى تمكين المرأة ومشاركتها.

كما ناقشا أهمية تحقيق الاستقرار فى العراق وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية.