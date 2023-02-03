العالم اليوم - مونديال الأندية.. فيفا يعلن حكم مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 09:22 صباحاً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، تعيين الإنجليزي أنتوني تايلور حكما لمباراة الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأميركي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وتأهل الأهلي المصري لربع النهائي بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0. وسيعاون الحكم الإنجليزي كل من مواطنيه جاري بيسيوك وآدم نان، وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الفرنسي جيروم بريسار ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي. وسيتواجد على تقنية الفيديو "الفار" لاحتساب حالات التسلل الجزائري مقران جورايري ويعاونه المغربي رضوان جيد. مشوار تايلور أدار تايلور الموسم الجاري 22 مباراة بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، أبرزها مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جرمان وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

أشهر 89 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء الموسم الحالي.

سبق أن أدار تايلور نهائي كـأس الرابطة الإنجليزية 2014-15 وكأس الدرع الخيرية 2015-16 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2016-17 و2019-2020.

أدار كأس السوبر الأوروبي 2020-2021 والذي شهد تتويج بايرن ميونيخ على إشبيلية.

أدار الحكم البالغ 44 عاما، مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 والذي شهد فوز فرنسا على إسبانيا. موعد المباراة سيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأميركي بطل كونكاكاف السبت 4 فبراير على استاد ابن بطوطة في طنجة السابعة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي).

حال تخطي الأهلي عقبة سياتل ساوندرز سيلتقي ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي، الأربعاء 8 فبراير، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي).

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

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