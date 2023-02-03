البنتاجون: الولايات المتحدة تراقب منطادا للتجسس فوق أراضيها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية"، قال المتحدث باسم "البنتاجون"، بات رايدر، فى تصريحات إعلامية مساء أمس الخميس، إن المنطاد لا يمثل تهديدا عسكريا أو ماديا للأشخاص على الأرض.
وفى ذات السايق، قال مسئول رفيع فى وزارة الدفاع الأمريكية أنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها تتبع منطادا للتجسس فوق الولايات المتحدة، مبينا فى الوقت ذاته أن حجم المنطاد منع حتى الآن من إسقاطه فوق منطقة مأهولة فى ولاية مونتانا.
وأوضح أن كبار القادة العسكريين أوصوا بعدم إسقاط المنطاد بسبب الخطر على سلامة وأمن السكان، مشيرا إلى أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الخيارات العسكرية فى التعامل مع المنطاد.
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