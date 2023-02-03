القوات الروسية تقطع عديدا من طرق الإمداد الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة (تاس) الروسية، قال مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إيجور كيماكوفسكى، إنه تم قطع العديد من الطرق الرئيسية التى تستخدمها القوات الأوكرانية لإيصال الذخيرة والقوى العاملة فى مدينة أوجلدار.
وأضاف أن القوات الروسية كانت تستخدم أسلوب "الكماشة" لمحاصرة أوجلدار ومدينة أرتيوموفسك "التى تسمى باخموت فى أوكرانيا"، مؤكدًا أن "الأمر انتهى تقريبا فى أرتيوموفسك".
يشار إلى أن "دونيتسك" هو إقليم أوكرانى منفصل وأعلن القادة الانفصاليون قيام جمهورية "دونيتسك" التى لم تلق اعترافا دوليا.
وانخرطت القوات الروسية فى القتال من أجل أرتيوموفسك فى الأشهر الأخيرة.. وقال دينيس بوشلين زعيم دونيتسك فى وقت سابق إن الاستيلاء على المدينة سيسمح للجيش بمواصلة التقدم فى شمال المنطقة.
وقال مسؤولو دونيتسك أيضا إن الاستيلاء على أوجلدار، وهو مركز لوجستى مهم، سيجعل من الممكن قطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية المتمركزة على طول خط جبهة مارينكا، حيث يتم تنفيذ هجمات القصف على الجزء الغربى من دونيتسك.
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