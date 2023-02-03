مدير الاستخبارات الأمريكية: الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة" بشأن العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا، حيث حققت موسكو مكاسب متزايدة فى الأسابيع الأخيرة.





ووفقًا لوكالة رويترز" أضاف بيرنز، متحدثًا فى حدث للسياسة الخارجية بجامعة جورج تاون فى واشنطن العاصمة، أمس الخميس، وكالة المخابرات تقدر أن الرئيس الصينى شى جين بينج قد تيقظ قليلاً من الحرب فى أوكرانيا، لكن سيكون من الخطأ التقليل من التزام بكين وموسكو بالشراكة.

وتابع: "الرئيس الصينى لديه طموحات جادة بشأن تايوان وحذر من أن الصراع على تايوان سيكون مؤسفًا للغاية لجميع المعنيين".

وامتنعت الصين، التى وقعت شراكة "بلا حدود" مع روسيا العام الماضى، عن إدانة غزوها لأوكرانيا حتى مع فرض دول غربية، بقيادة الولايات المتحدة، عقوبات شاملة على موسكو.

وقالت "رويترز" إن بيرنز، الذى سافر إلى أوكرانيا مؤخرًا للقاء رئيس البلاد، أفاد بأن شى كان مندهشًا وغير مستقر على الأرجح بسبب ما وصفه بالأداء الضعيف للجيش الروسى.

وأضاف بيرنز أن صداقة روسيا والصين ليست بلا حدود على الإطلاق.