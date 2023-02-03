بوتين: نواصل العمل للكشف عن وثائق تعود إلى الحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، جاء ذلك فى اجتماع لـ بوتين مع أعضاء المنظمات الوطنية والشبابية غير الحكومية فى روسيا، اليوم الخميس.
وقال بوتين: "من الجيد جدا أن تقوم وزارة الدفاع الروسية والخدمات الخاصة لدينا بجمع المزيد والمزيد من الوثائق من الأرشيفات الآن ورفع السرية عنها.. وسوف نتأكد من مواصلة القيام بذلك".
وتعهد الرئيس الروسى بتشجيع عمل وزارة الدفاع والخدمات الخاصة فى رفع السرية عن الوثائق، وإعطاء الناس فرصة للعمل معها.
وأضاف: "هناك عدد كبير لا يحصى من هذه الوثائق، وسوف نتأكد من مواصلة القيام بذلك"، مشيرًا إلى جهود المجتمع والحكومة فى الحفاظ على الذاكرة التاريخية.
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