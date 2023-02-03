أمريكا: تنفيذ 43 عملية ضد داعش فى العراق وسوريا خلال شهر

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء أمس الخميس، عن القيادة المركزية الأمريكية، أنها نفذت هذه العمليات تحت سلطة قائد القيادة الذى يحتفظ بسلطة القيام بعمليات ضد "داعش" الإرهابى فى العراق وسوريا.

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