الأرصاد اللبنانية تعلن موعد ذروة «فرح»

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية بـ لبنان أن "العاصفة فرح" تشتد تدريجياً من صباح السبت وتبلغ ذروتها أيام الأحد والإثنين المقبلين حيث تتجدد السيول بشكل جارف أحيانا، وذلك بعد أن تراجع تأثيرها نسبيا اليوم.
حذرت الأرصاد من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكّل السيول وسلوك الطرقات الجبلية نهار السبت والاحد مع تجدد العاصفة فرح.
وتوقعت أن يسود غدا طقس غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، فيما تتساقط أمطار متفرقة تشتد ليلا فى المناطق الشملية وتكون مترافقة مع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 55 كيلومترا بالساعة واحتمال حدوث برق ورعد بعد الظهر.
كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، مشيرة إلى استمرار تكون الضباب على المرتفعات وتشكّل الجليد فى الداخل وعلى الجبال فجرًا بسبب درجات الحرارة المتدنية ونحذر من الانزلاقات على الطرقات.
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