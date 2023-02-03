العالم اليوم - زيلينسكي: الاندماج مع الاتحاد الأوروبي سيحفزنا لقتال الروس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 05:18 صباحاً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن بلاده التي تواجه "غزوا خارجيا" تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي بعد محادثات مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين "أعتقد أن أوكرانيا تستحق أن تبدأ هذا العام مفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن المزيد من الاندماج مع التكتل الأوروبي سيلهم الأوكرانيين ويمنحهم "حافزا" للقتال ضد القوات الروسية.

وأشار زيلينسكي الى أن المسؤولين الأوكرانيين والاتحاد الأوروبي لديهما تفاهم "متبادل"، مضيفا "فقط أوكرانيا قوية واتحاد أوروبي قوي بإمكانهما حماية الحياة التي نقدّرها".

من جانبها كتبت فون دير لاين على تويتر أن أوكرانيا "تتخذ خطوات ملحوظة إلى الأمام للوفاء بتوصياتنا، بينما تحارب الغزو في الوقت نفسه".

وتستضيف كييف الجمعة قمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وفي يونيو العام الماضي، منح زعماء الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضعية دولة مرشحة للانضمام الى التكتل بعد أشهر فقط من إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى هذه الدولة الموالية للغرب.

لكن الطريق إلى العضوية الكاملة لا يزال طويلا على الرغم من تفاؤل كييف، وقد يستغرق سنوات.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو الماضي من أن الأمر قد يستغرق "عقودا" قبل أن تفي أوكرانيا بالمعايير وتحقق العضوية الكاملة.

وجاءت المحادثات الخميس غداة توسيع أوكرانيا جهودها في مكافحة الفساد من خلال دهم منزلي أحد الأثرياء ووزير داخلية سابق، وهي مسألة رئيسية لحصول كييف على الموافقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وحول ذلك قالت فون دير لاين في مؤتمر صحافي مع زيلينسكي إنها "مرتاحة" لرؤية حملة مكافحة الفساد تحقق "نتائج ملموسة".