عاهل الأردن لـ بايدن: التصعيد الإسرائيلى فى القدس يزيد الأزمة تعقيدا

جدة - نرمين السيد - شدد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، على أهمية وقف الخطوات الأحادية من جانب الاحتلال الإسرائيلى، والتى من شأنها تقويض حل الدولتين ودفع الأوضاع باتجاه مزيد من التأزيم.





جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردنى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الخميس، والذى بحثا خلاله، آليات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار فى المنطقة وخفض التصعيد بالأراضى الفلسطينية.

وأكد الملك عبد الله الثانى، على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطينى فى نيل حقوقه العادلة والمشروعة، وقيام دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وخلال اللقاء الذى عقد فى البيت الأبيض، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى العهد، أشار العاهل الأردنى، إلى الدور القيادى للولايات المتحدة فى الدفع نحو التهدئة وإيجاد أفق سياسى حقيقى للحفاظ على فرص تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل الدولتين.

ومن جانبه، جدد الرئيس الأمريكى التأكيد على دعمه لحل الدولتين، مشيرا إلى الدور الحيوى للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة فى القدس.

وشدد بايدن على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخى القائم فى الحرم الشريف.

كما بحث الزعيمان، طبقا لبيان صحفى صدر عن الديوان الملكى، عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على مواصلة توطيدها فى شتى المجالات.

وأعرب بايدن، عن تقديره لعمق علاقات الصداقة التى تجمع البلدين والشعبين، مثمنا الدعم المتواصل الذى تقدمه الولايات المتحدة للمملكة فى مختلف المجالات.

وشكر الرئيس بايدن، الملك عبد الله الثانى على الشراكة العميقة بين البلدين، وعلى قيادته للأردن كمحور استقرار فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا التزام الولايات المتحدة التام بدعم استقرار المملكة وإزدهارها الاقتصادى لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والعالمية.