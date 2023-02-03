القاهرة الإخبارية.. حزب أوكرانى: الاتحاد الأوروبى يساعدنا اقتصاديا وعسكريا

جدة - نرمين السيد - قال رامى أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكرانى، إن زيارات القادة الأوروبيين إلى أوكرانيا لم تتوقف منذ بداية الحرب الروسية، مؤكدًا أنها رسائل تثبت أن الشعب الأوروبى يقف إلى جانب المواطنين الأوكرانيين.





وأضاف أبو شمسية خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية" أن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى كييف تأتى فى إطار مساعدة الشعب الأوكرانى للوقوف ضد الهجوم الروسى الإرهابى غير المبرر، على حد وصفه.

وذكر عضو حزب البتريوت الأوكرانى، أنه بالتزامن مع مرور عام على اندلاع الحرب تتعرض أوكرانيا لنقص فى المال والمواد الغذائية، غير أن الاتحاد الأوروبى لا يساعد كييف بالأسلحة فقط، وإنما اقتصاديًا وبكل أساليب الحياة من الغذاء والبنزين.

واختتم قائلا: "ليس أمامنا خيار سوى قبول هذه المساعدات الأوروبية والأمريكية؛ للوقوف والصمود أمام الاحتلال الروسى على أوكرانيا".

وجدد الاتحاد الأوروبى، دعمه لأوكرانيا فى أزمتها مع روسيا، وقالت أرسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن الاتحاد سيقف إلى جانب أوكرانيا، مشيرة إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يخاطر بمستقبل بلاده، وأوضحت أن مستقبل أوروبا تتم كتابته فى كييف.