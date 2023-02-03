فرنسا: اجتماع يضم 5 دول فى باريس لإخراج لبنان من أزمته (الموعد والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان لها، أن الاجتماع يمثل محاولة لتشجيع السياسيين فى لبنان على التوصل إلى مخرج للأزمة التى تضرب البلاد.

ومن جهتها، عبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن قلقها البالغ إزاء انسداد الأفق فى لبنان من الناحية السياسية، وفق ما ذكرته المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير ليجاندر خلال مؤتمر صحفى.

وأضافت كولونا، المتواجدة حاليا فى السعودية، أن فرنسا بحثت مع السعوديين وبقية شركائها فى المنطقة سبل "تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمل مسؤولياتها وإيجاد مخرج للأزمة.

وأوضحت أن "هذا النهج سيكون موضوع اجتماع متابعة الإثنين مع الإدارات الفرنسية والأمريكية والسعودية والقطرية والمصرية لمواصلة التنسيق مع شركائنا وإيجاد سبل للمضى قدما".

ويشهد لبنان احدى اسوأ الأزمات الاقتصادية فى العالم منذ 1850، بحسب البنك الدولى، مع ارتفاع كبير فى الأسعار وتراجع تاريخى للعملة الوطنية.

ويعانى لبنان فراغا فى السلطة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون فى 31 أكتوبر وعدم توصل الطبقة السياسية المنقسمة إلى اتفاق على شخص يخلفه، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية فى البلاد.