العالم اليوم - فيديو خطير لإنقاذ سائق اندلعت النيران في سيارته

انتم الان تتابعون خبر فيديو خطير لإنقاذ سائق اندلعت النيران في سيارته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 02:22 صباحاً - نشرت شرطة مدينة لاس فيغاس الأميركية، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لعملية إنقاذ رجل فاقد الوعي من سيارة اشتعلت فيها النيران.

ويظهر في الفيديو رجل الشرطة إلى جانب آخر وهم يحاولون سحب السائق الذي بدا فاقدا لوعيه، بينما كان الدخان يتصاعد من السيارة.

وفي اللحظة التي يتمكن فيها رجل الشرطة من سحب السائق من السيارة، تندلع النيران بالمركبة.

وحسبما ذكرت صحيفة "إنديا إكسبريس" فقد نقل السائق المصاب إلى المستشفى، كما تمّ فتح تحقيق في الحادث الذي وقع بعدما فقد قائد المركبة السيطرة عليها.

وأثنى كثيرون ممن شاهدوا مقطع الفيديو على شجاعة الشرطي والشخص الذي ساعده من المارة، والتي أسهمت في إنقاذ حياة السائق.