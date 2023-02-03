العالم اليوم - البنتاغون يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

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وبناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، بحث وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين في إسقاط المنطاد، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، حسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحافيين.

وقال مسؤول في البنتاغون إن منطاد التجسس الصيني "عبر كندا ووصل إلى أجواء ولاية موتانا".