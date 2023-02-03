العالم اليوم - المخابرات الأميركية: الأشهر الستة المقبلة حاسمة لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 01:20 صباحاً - كشف مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، يوم الخميس، عن توقعاته بشأن مسار الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال بيرنز في فعالية للسياسة الخارجية بجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، إن وكالة المخابرات تقدر أن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة" بالنسبة لأوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية.

وجاء تصريح المسؤول الأميركي بعد ساعات من اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بحشد قواتها المسلحة "للانتقام" من أوكرانيا وأوروبا، التي تدعم كييف في مواجهة الاجتياح الروسي.

وأوضح زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن "روسيا تحشد قواتها. نعلم جمعيا ذلك. تريد الانتقام ليس فقط من أوكرانيا بل أيضا من أوروبا الحرة".

وفي الأيام الأخيرة كثّف الجيش الروسي هجماته شرقي أوكرانيا وجنوبها، معلنا تحقيق مكاسب حول مدينة باخموت التي تتعرض للقصف والقريبة من فوغليدار.

وبحسب زيلينسكي فإن "حلم أوروبا سلمية لا يمكن تحقيقه إلا مع أوكرانيا وفقط من خلال هزم روسيا وعدوانها".