العالم اليوم - مرض غامض يقتل 20 شخصا في دولة إفريقية

انتم الان تتابعون خبر مرض غامض يقتل 20 شخصا في دولة إفريقية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 12:22 صباحاً - أودى مرض غامض تفشى في قرية بوسط ساحل العاج منذ نهاية العام الماضي بعشرين شخصا معظمهم من الأطفال، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر محلية لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال بول كواسيه، رئيس جمعية الشباب في قرية كبو-كانكرو الواقعة على بعد حوالي عشرين كيلومترا من مدينة بواكيه، إن "الحصيلة كانت 12 وفاة حتى 26 يناير. لكنها زادت الخميس إذ قضى عشرون شخصا بينهم اثنان من البالغين".

وأكد سكان آخرون في القرية حصيلة الوفيات.

وأوضح كواسيه أن البالغين المتوفين هما امرأتان تبلغان 60 و70 عاما، وتوفيت كلتاهما في مستشفى في بواكيه "بعد أن ظهرت عليهما أعراض الوفيات الأولى نفسها، وهي القيء والإسهال".

كما أدخل مؤخرا 33 من سكان كبو-كانكرو مستشفى جامعة بواكيه على خلفية أعراض مماثلة، وفق مصادر طبية.

وكان وزيران قد زارا القرية في ديسمبر بعد تسجيل أول حالة وفاة، وزارها وزير الصحة بيير ديمبا في 31 يناير لتقييم الوضع، بحسب كواسيه.