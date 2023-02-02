أوكرانيا: الروس لم يعيدوا الطائرات بعد تدريبات عسكرية مشتركة فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن التدريبات الجوية المشتركة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية انتهت، ومع ذلك، لم يتم تسجيل عودة الطائرات الروسية إلى قواعدها الجوية.





وجاء فى تحديث عملياتى للأركان الأوكرانية -أوردته وكالة يوكرينفورم الأوكرانية- أنه تلاحظ أن التدريبات المشتركة للطيران فى التجمع الإقليمى للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية انتهت، ولم يتم تسجيل عودة الطائرات الروسية إلى قواعدها الجوية. وتابعت أنه "فى الوقت ذاته، شنت القوات الروسية طيلة اليوم ضربتين صاروخيتين على البنية التحتية المدنية لمدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، ودمر القصف الروسى 13 مبنى من طابقين، و3 بنايات من أربعة طوابق، وعيادة أطفال، ومدرسة، ومرائب، وسيارات"، وأشارت إلى أنه كان هناك ضحايا بين السكان المدنيين. وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية، خلال اليوم الماضى، شنت أربع ضربات على مناطق تمركز القوات الروسية، بالإضافة إلى ذلك، دمر المدافعون الأوكرانيون طائرة مسيرة روسية، كما قصفت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ثلاث مناطق تمركزت فيها القوة البشرية للقوات الروسية وموقعا للقيادة.

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