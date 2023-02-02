باحث سياسى: روسيا سترد بكل الطرق على إمداد أوكرانيا بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال إن روسيا سترد على هذه الإمدادات بكل ما لديها من الإمكانيات العسكرية، بما فى ذلك الدبابات التى توجد لدى روسيا، ولكن الرد لن يكتفى على الدبابات فقط بل باستعمال الأسلحة الأخرى، موضحا أنه لم يحدد الأنواع الأخرى التى يمكن أن تستعملها القوات الروسية، ولكن من البديهى أن هناك أنواعا مختلفة من الأسلحة للجيش الروسى، وسيستعمل كل ما لديه من معدات للرد المناسب لمثل هذه الإمدادات.

وتابع: "وسيكون شأن هذه الإمدادات شأن الإمدادات السابقة من أسلحة أو صواريخ، وليس هناك ما يبرر وجود أى تفسير أو بيانات أو تصريحات لاستخدام أسلحة نووية، وروسيا أكدت أكثر من مرة أنها لن تستخدم الأسلحة النووية، كما أن روسيا لديها بندا خاصة بالأسلحة النووية، واحتمال استخدماها يكون بظروف معينة، وهذه الظروف لا نشهدها فى أوكرانيا".