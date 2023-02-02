سيناتور بالشيوخ الإيطالى: نقدر ما تفعله مصر بحقوق الإنسان وحياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وقالت كراكسى فى تصريحات صحفية: "لقد وجدنا استقبالا رائعا.. إنها دولة نعجب بدورها الإقليمى الكبير، وبالجهود العديدة التى تبذلها داخليا لتصبح دولة حديثة".

وأضافت: "تشترك إيطاليا ومصر فى العديد من الملفات، والعديد من التحديات الصعبة المشتركة، من الإرهاب إلى الاتجار بالبشر، وهناك أيضا العديد من الفرص الأخرى".

وتابعت كراكسى: "يمكننا التحدث إلى مصر عن الطاقة والزراعة.. هناك مجتمع مدنى مصرى حيوى للغاية أتيحت لنا الفرصة لمقابلته، بالإضافة إلى العديد من الشركات الإيطالية التى تعمل فى البلاد منذ سنوات والتى حملت إلينا طاقة كبيرة وولدت رغبة كبيرة فى العمل مع إيطاليا".

وواصلت: "لدينا الكثير لنقوله لبعضنا البعض.. نريد أن نشارك المستقبل مع هذا البلد.. تشترك إيطاليا ومصر قبل كل شيء فى رؤية مشتركة للبحر الأبيض المتوسط. نحن نعمل على ضمان أن يصبح هذا البحر مكانا للتبادلات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ولكن قبل كل شىء بحرا سلميا ومكانا لالتقاء الثقافات المختلفة".

واستكملت كراكسى: "عقدنا اجتماعات عديدة مع نظرائنا فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ ووزير الخارجية سامح شكرى وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذى أتيحت لنا الفرصة للحديث معه حول العديد من الملفات المهمة فى المنطقة".

واستطردت: "تحدثنا حول ليبيا، والتى نعمل من أجلها لضمان أن تصبح دولة مستقرة، مع حكومة مستقرة يختارها الليبيون، وشاركنا المرارة بشأن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، والتى كانت المتوقفة لسنوات عديدة، ما أدى فى السنوات الأخيرة إلى نمو التطرف على الجانبين".

وأكملت كراكسى: "شاركنا مخاوفنا بشأن الأزمة الأوكرانية، التى يتردد صداها فى مجتمعاتنا، وأعربنا عن تقديرنا الكبير للعمل الذى يقوم به هذا البلد فيما يتعلق باستراتيجية حقوق الإنسان.. هنا يقصدون قبل كل شيء العمل، الحياة الكريمة، والحصول على الماء".

واختتمت كراكسى: "بحثنا قضية ريجينى ووجدنا الإرادة للوصول إلى الحقيقة، لإبقاء الطريق مفتوحا، لقد كانت مأساة لم تؤثر على الرأى العام الإيطالى فحسب، بل أثرت أيضا على الرأى العام المصرى".