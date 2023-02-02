وزير الدفاع البريطانى: لا أستبعد إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الدفاع البريطانى -فى تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس- أنه منفتح لبحث جميع أنواع المنظومات، وليس فقط الطائرات، لمساعدة أوكرانيا.

يأتى هذا فى وقت كانت قد طلبت فيه أوكرانيا إمدادها بطائرات حربية أمريكية الصنع من طراز "إف-16"، للمساعدة فى صد العملية العسكرية الروسية.

وفى موسكو، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، أن بلاده ستستخدم إمكاناتها وقدراتها للرد على قيام الغرب بتسليح أوكرانيا.

وقال المتحدث الروسى، إن روسيا تمتلك الإمكانات، ومع ظهور أسلحة جديدة يقدمها الغرب الجماعى، ستستخدم روسيا إمكاناتها على أكمل وجه من أجل الرد فى العملية العسكرية الخاصة.

يأتى هذا فى وقت كان قد اتهم فيه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، بتورطهما بشكل مباشر فى الأزمة بأوكرانيا، " ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد على أراضى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى.