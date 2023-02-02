الحكومة الإيطالية: لن نرسل دبابات لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال تايانى - فى تصريح لبرنامج تبثه القناة الحكومية للإيطاليين فى الخارج، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكى" : "لقد أرسلنا دائمًا أسلحة دفاعية وليس هجومية.. لم نرسل دبابات ولن نرسل دبابات".

وأكد وزير الخارجية الإيطالى أن بلاده ستواصل مساعدة كييف بكل الوسائل الممكنة، معتبرًا أنه من الصعب وضع توقعات حول كيفية انتهاء الصراع فى أوكرانيا.

وأضاف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيبحث بالتأكيد عن مخرج، واصفًا الوضع الراهن بالمعقد وبالغ الصعوبة.