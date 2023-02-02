العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الأمريكى بواشنطن

جدة - نرمين السيد - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى واشنطن، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار فى الشرق الأوسط.





ولفت العاهل الأردنى خلال اللقاء بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، إلى الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون المستمرين بين البلدين، مثمنا الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة للأردن. وتناول الاجتماع المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصا القضية الفلسطينية وجهود الدفع نحو التهدئة ووقف التصعيد والإجراءات الأحادية فى الأراضى الفلسطينية، التى تقوض فرص تحقيق السلام. وأكد وزير الخارجية الأمريكى عمق الشراكة بين البلدين، مشيدا بجهود الأردن فى التحديث السياسى والاقتصادى والإدارى. وأشار بلينكن إلى أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة بالقدس فى الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم بالمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف. كما تطرق الاجتماع إلى جهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فى الإقليم. وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، والسفيرة الأردنية فى واشنطن دينا قعوار.

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