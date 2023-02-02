زيلينسكى يطالب بتذليل العقبات المعرقلة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى -خلال اجتماع مشترك بين حكومة أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، وفقا لوكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، "يجب أن يكون هذا العام هو الوقت الذى لن تكون فيه هناك عقبة واحدة أمام بدء المفاوضات بشأن العضوية الكاملة لأوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى".

وتابع أن "أوكرانيا ستؤدى دورها فى العمل وعليها أن تقوم به وستقوم به".

ووفقا لرئيس أوكرانيا، فإن الحكومة الأوكرانية ستبدأ "تقييم ذاتى هادف" لجعل التشريع الأوكرانى يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبى.

وأضاف أنه سيتم وضع خطة وطنية للتقارب مع تشريعات الاتحاد الأوروبى وسيتم تنسيقه من قبل نائب رئيس الوزراء للتكامل الأوروبى والأوروبى الأطلسى لأوكرانيا أولها ستيفانيشينا.

ودعا زيلينسكى المسؤولين الأوكرانيين إلى العمل بسرعة على تكييف التشريعات الأوكرانية مع التشريعات الأوروبية.

وأعرب عن أمله فى أن يتم إجراء التقييم الأولى لتنفيذ توصيات المفوضية الأوروبية بشأن طلب عضوية الاتحاد الأوروبى هذا الربيع.

وأضاف رئيس أوكرانيا: "نتوقع قرارًا مهمًا فى وقت مبكر من هذا الربيع، ونريده حقًا أن يأتى هذا الربيع من زملائنا فى المفوضية الأوروبية، عمل حكومتنا والبرلمان الأوكرانى بشأن تنفيذ التوصيات السبع الموضحة فى استنتاج المفوضية الأوروبية بشأن الطلب شارفت على الانتهاء، وبناء على ذلك، سيأتى الوقت لتقييم مؤقت من قبل المفوضية الأوروبية لتنفيذ هذه التوصيات ".

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بصحبة فريق من مفوضى الاتحاد الأوروبى، اليوم، إلى كييف لإجراء محادثات مع الحكومة الأوكرانية.

وفى سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال، اليوم، ضرورة مناقشة الشركاء الدوليين بشأن زيادة وتمديد واردات الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبى إلى 2 جيجاوات.

وقال دينيس -خلال اجتماع مشترك بين الحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية فى كييف: "فيما يتعلق بقضايا الطاقة، نأمل فى تكثيف تعاوننا بشأن ترميم وتحويل قطاع الطاقة فى أوكرانيا.. اليوم نتحدث عن الحاجة إلى توسيع إمكانيات واردات الكهرباء إلى أوكرانيا إلى 2 جيجاوات، ودعم المشاريع المتعلقة باللامركزية فى نظام الطاقة لدينا". وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم.

وأضاف شميهال أن بلاده تعتزم توسيع قدرة الشبكات التى تربطها بدول الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة والعمل على تنسيق تأمين إمدادات الغاز والمشاركة فى عمليات شراء الغاز المشتركة، فضلا عن تعزيز العمل من أجل تنفيذ "الصفقة الأوروبية الخضراء"، والتى تعد مجموعة من المبادرات تبنتها المفوضية الأوروبية من أجل الانتقال السلس إلى مستقبل مستدام، صديق للمناخ.