العالم اليوم - مستشار ميركل العسكري السابق: لا يمكن هزيمة روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 08:18 مساءً - رغم الخطوة الألمانية التي أعطت الضوء الأخضر لتزويد كييف بدبابات حديثة، رفض المستشار الألماني أولاف شولتز مجددا فكرة إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، خلال حلوله ضيفا على برنامج "مواجهة" على قناة "دوت الخليج".

وتثار الأسئلة حول تأثيرات القرارات العسكرية الألمانية على صعيد العلاقات مع دول الناتو وروسيا، وما إذا كان كلام شولتز عن رغبته في عدم التصعيد مع روسيا كافيا في ضوء القرار الأخير. وقال الجنرال السابق إيريش فاد، المستشار العسكري السابق للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ومدير السياسة الأمنية في مكتب المستشارية ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي. لا يمكن هزيمة روسيا ويجب تجنب حرب عالمية ثالثة.

يجب ردع روسيا والتعايش معها لاحقا فهي دولة عظمى لا يمكن هزيمتها.

يجب دعم أوكرانيا مع الحرص على عدم الانزلاق في حرب نووية أو عالمية ثالثة

الهدف من الدعم يجب أن يكون إيجاد أرضية للتفاوض مع روسيا على اعتبار أن روسيا يجب التعايش معها في كل الأحوال.

الهدف من اتفاقات منيسك كان إيجاد أرضية مشتركة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا وليس منح كييف الفرصة.

لدى انطباع، بحكم خلفيتي العسكرية، بأن الدبابات التي وافقت برلين على تقديمها لن تحدث تغييرا كبيرا في الوضع العام.

لن تحقق الدبابات شيئا كبيرا، لأن الروس يظلون في موقع التفوق من حيث الأسلحة والمعدات العسكرية، كما أن الدبابات تحتاج إلى مواكبة وصيانة وموظفين بشكل مستمر.

هناك عقبات تعترض التفاوض، مثل اعتبار روسيا لعدة مناطق أوكرانية بمثابة جزء منها، لكن البديل عن التباحث هو الاستمرار في الحرب، وهذا الخيار مشوب بالخطر.

آمل ألا يوافق الحلفاء الغربيون على طلبات من أوكرانيا لإمدادها بطائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مستشار ميركل العسكري السابق: لا يمكن هزيمة روسيا .. في رعاية الله وحفظة