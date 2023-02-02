جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى، أنطونيو تايانى، أنه لا ينبغى التقليل من شأن خطر تصعيد الوضع بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى ضرورة العمل لضمان عدم إغلاق أبواب الحوار بشكل نهائى مع الكرملين.





وقال تايانى - خلال مقابلة إذاعية اليوم الخميس، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" - إن "خطر تصعيد الوضع بين روسيا وأوكرانيا من وجهة نظر عسكرية لا ينبغى التقليل من شأنه، وبالتالى يتعين علينا بذل كل ما فى وسعنا لضمان عدم إغلاق أبواب الحوار بشكل نهائى مع الكرملين ولتفعيل الدبلوماسية". وأضاف أنه يجب أن ندعم جهود الدول والفاتيكان أيضا لجلب الرئيسين الأوكرانى والروسى "زيلينسكى وبوتين" إلى طاولة واحدة، لإنهاء موسم الحرب الذى كلف بالفعل العديد من الأرواح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية إيطاليا: لا ينبغى التقليل من خطر تصعيد الحرب بأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.