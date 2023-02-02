وقالت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير الجفرى -فى تصريح أوردته قناة الإخبارية السعودية- إن افتتاح المصلى يهدف إلى توفير الراحة لقاصدات البيت الحرام والتسهيل عليهن لأداء عباداتهن، وهو تجويد للخدمات النسائية لهذه الفئة الغالية علينا، ولما يتمتعن به فى مجتمعاتنا المسلمة من مكانة عظيمة وعالية بين أفراد أسرهن ومجتمعاتهن.
وأشارت إلى أن تخصيص مصلى للمسنات ما هو إلا خطوة رئيسية لتحقيق الرسالة التى تعمل وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى عليها، ألا وهى الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدى وقاصدات بيت الله الحرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شئون الحرمين الشريفين تخصص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.