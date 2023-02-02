شئون الحرمين الشريفين تخصص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - خصصت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، داخل المسجد الحرام مصلى خاص بالمسنات، فى الدور الأرضى، جوار باب "88" يتوافر به الخدمات كافة التى يحتاج إليها كبار السن.





وقالت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير الجفرى -فى تصريح أوردته قناة الإخبارية السعودية- إن افتتاح المصلى يهدف إلى توفير الراحة لقاصدات البيت الحرام والتسهيل عليهن لأداء عباداتهن، وهو تجويد للخدمات النسائية لهذه الفئة الغالية علينا، ولما يتمتعن به فى مجتمعاتنا المسلمة من مكانة عظيمة وعالية بين أفراد أسرهن ومجتمعاتهن.

وأشارت إلى أن تخصيص مصلى للمسنات ما هو إلا خطوة رئيسية لتحقيق الرسالة التى تعمل وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى عليها، ألا وهى الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدى وقاصدات بيت الله الحرام.