مراسل القاهرة الإخبارية: البرلمان الأوروبى يرفع الحصانة عن نائبين بتهم فساد

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسيل، إن البرلمان الأوروبى رفع الحصانة اليوم عن نائبين بتهم فساد، وجاء التصويت فى جلسة عامة داخل البرمان الأوروبى، وبالإجماع لكى تتمكن سلطات التحقيق البلجيكية من استجوابهما.





وأضاف عطا الله خلال الفقرة الإخبارية أن ذلك يأتى بعد أن رفعت اللجنة القانونية فى البرلمان الأوروبى توصية لتجريد ورفع الحصانة عن هذين النائبين، بعد أن كانت السلطات القضائية البلجيكية طلبت من البرلمان الأوروبى رفع الحصانة عنهما لكى تتمكن من التحقيق.

وتابع: "الملفت أن السلطات البلجيكية لم تستوجبهما قبل ذلك، وكلا النائبين يقولان أنهما بريئان، وكلاهما يقولان إنهما مستعدان للمشاركة فى التحقيقات لإثبات براءتهما".

واستطرد: "لا يمكن للسطلات القضائية البلجيكية أن تطلب هذا الرفع إلا بعد وجود أدلة دامغة لفضيحة فساد كانت قد انتشرت فى ديسمبر الماضى، وعلى إثر هذه الفضيحة أوقفت نائب رئيس البرلمان وشريكها، وكذلك الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان، واليوم يضاف إليهم نائبان رفعت عنهما الحصانة لكى يخضعا للتحقيق بتهم الفساد وغسيل الأموال والمشاركة فى منظمة إرهابية".