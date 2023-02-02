وأضاف عطا الله خلال الفقرة الإخبارية أن ذلك يأتى بعد أن رفعت اللجنة القانونية فى البرلمان الأوروبى توصية لتجريد ورفع الحصانة عن هذين النائبين، بعد أن كانت السلطات القضائية البلجيكية طلبت من البرلمان الأوروبى رفع الحصانة عنهما لكى تتمكن من التحقيق.
وتابع: "الملفت أن السلطات البلجيكية لم تستوجبهما قبل ذلك، وكلا النائبين يقولان أنهما بريئان، وكلاهما يقولان إنهما مستعدان للمشاركة فى التحقيقات لإثبات براءتهما".
واستطرد: "لا يمكن للسطلات القضائية البلجيكية أن تطلب هذا الرفع إلا بعد وجود أدلة دامغة لفضيحة فساد كانت قد انتشرت فى ديسمبر الماضى، وعلى إثر هذه الفضيحة أوقفت نائب رئيس البرلمان وشريكها، وكذلك الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان، واليوم يضاف إليهم نائبان رفعت عنهما الحصانة لكى يخضعا للتحقيق بتهم الفساد وغسيل الأموال والمشاركة فى منظمة إرهابية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل القاهرة الإخبارية: البرلمان الأوروبى يرفع الحصانة عن نائبين بتهم فساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.